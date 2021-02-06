لبنان | وهبه: سنرفع الصوت نفسه ونحمل عبئا كبيراً

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:12 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 1:06 مساءً

يتوجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة إلى القاهرة غدا الأحد لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الاثنين.

وفي هذا الإطار أكد الوزير وهبه لـ”المركزية” أن “الاجتماع استثنائي وعلى جدول أعماله بند وحيد هو إعادة اعلان التضامن العربي بشأن القضية الفلسطينية وللبنان دور اساسي في هذه القضية إذ أنه يحمل عبئا كبيرا من باب التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين”. واضاف: “سنرفع الصوت نفسه الذي سيؤكد على حق الشعب الفلسطيني لسيادته على أراضيه وانسحاب العدو الاسرائيلي إلى حدود عام 1967 وتجديد التأكيد على حق العودة للاجئين وحل الدولتين وان تكون القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين وذلك في إطار ما صدر عن مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية في بيروت عام 2002”.

وينعقد الاجتماع بطلب كل من مصر والاردن اللذين شددوا في مذكرتين رفعتهما إلى الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط للأمن القومي العربي ويخدم على ضرورة حماية المصالح العربية المشتركة وتعزيز التضامن العربي المشترك، والتأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.