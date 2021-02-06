لبنان | إليكم ترتيب البلدات التي سجّلت أعلى الإصابات بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة، عن تسجيل 3071 إصابة جديدة بكورونا, و98 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 102 إصابة.

المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا) 98 إصابة.

المرتبة الثالثة:صور(قضاء صور) 73 إصابة.