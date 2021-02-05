لبنان | استياء أمريكي من حضور حزب الله في الحكومة اللبنانية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعرب زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير عن استيائه من اغتيال لقمان سليم، مشدداً على أنه ” مستاء من استمرار حضور حزب الله في الحكومة اللبنانية”.

واعتبر أن “حزب الله يمنع تحقيق السلام في لبنان”، مشيراً إلى أن “يجب منع إيران ووكلائها من نشر الإرهاب ويجب محاسبة حزب الله على انتهاكاته”.

وأكد أن “لبنان عانى كثيرا ويستحق السلام والحرية “، لافتاً إلى أن “حزب الله منظمة إرهابية وأحد وكلاء إيران”.