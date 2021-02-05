لبنان | “الصحة”: ما يتم تداوله مشبوه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 6:31 مساءً

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل معلومات مغلوطة عن سيناريو يدور في خفايا كواليس وزارة الصحة، حول درس احتمال تأجيل تنفيذ حملة التلقيح وتسليم لبنان “لقاح فايزر”.

ولهذا، نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” تلك المعلومات، وأكد أن “ما يتداول مشبوه، ويدعو الى التساؤل عن سبب الاصرار على الإثارة والتشكيك الذي يوهن الخطة الوطنية لحماية المجتمع ويثير البلبلة في وقت حساس”.