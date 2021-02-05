لبنان | فُقدت في صور ولم تعد … هل تعرفون عنها شيئا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رانيا حسام ابراهيم (مواليد عام 2001، لبنانية) والّتي فقدت بتاريخ 4-2-2021 في صور، ولم تعُد لغاية تاريخه.

وطالبت القوى الامنية من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.