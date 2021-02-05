لبنان | بحصلي: لا دخل لأي مستورد بعمليات التلاعب بالمواد الغذائية المدعومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

استنكر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان، “استخدام السلع الغذائية المدعومة من قبل البعض بشكل غير مشروع، ان كان عبر اعادة بيعها في الاسواق اللبنانية بعد تفريغها من عبواتها الأساسية او تصديرها الى الخارج”، مؤكدا ان “هذه الممارسات البغيضة لا دخل لأي مستورد بها”، ومعتبرا ان هذه التجاوزات تستغل الدعم وتحرم العائلات اللبنانية المحتاجة من هذه المواد الاساسية والتي تدخل في صلب حاجاتها الحياتية اليومية”.

ولفت الى ان “هذه الممارسات غير المسؤولة والمعيبة تطال بشكل مباشر ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية والذي يعد بمثابة ثروة لكل اللبنانيين”، وطالب “المسؤولين والمعنيين والاجهزة الامنية والقضائية بملاحقة جميع المرتكبين وانزال اشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء بهم”.

وذكر بحصلي بأن نقابة مستوردي المواد الغذائية “كانت على الدوام تؤكد تحفظها على دعم السلع الغذائية بشكل مباشر، وهي طالبت بأن يكون هناك آليات لدعم الاسر الأكثر حاجة عبر آليات مختلفة، ومنها البطاقات التمويلية. كما حذرت مرارا وتكرارا من استغلال هذا الدعم في اطر غير سوية لا سيما التهريب والتجارة غير الشرعية بما يستنزف الاحتياطات ويبعد هذه العملية عن تحقيق اهدافها المرجوة في اعانة الاسر الاكثر عوزا”.