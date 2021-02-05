لبنان | نقابة المستشفيات: تحميلنا وزر الواقع الصحي المتردي لا يحل المشكلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 35 دقيقة

علقت نقابة المستشفيات على ما اعتبرته “الهجمة التي تتعرض لها المستشفيات في الفترة الاخيرة واقدام بعض المؤسسات الضامنة الى توجيه انذارات لها او فسخ العقد مع بعضها”. وقالت في بيان اليوم: “يهم نقابة المستشفيات ان توضح لمرة جديدة معاناة المستشفيات في تأمين حاجاتها من مستلزمات طبية وادوية وغيرها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للمرضى في هذه الظروف الصعبة.

1 – فوضى الاسعار. فوفق تجار المستلزمات الطبية ان مصرف لبنان لا يلبي الطلبات المقدمة من قبلهم لاستيراد المستلزمات من خلال الدعم المخصص لهم وبالتالي فهم يسعرونها للمستشفيات كما يشاؤون بالاضافة الى طلب تسديد ثمنها احيانا كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق.

2 – النقص في توفر بعض المستلزمات حيث يصار الى تسليم كمية محددة لا تفي بالحاجة لاسيما بما يختص بالمختبر حيث هناك نقص كبير بالكواشف المستعملة في الفحوصات المخصصة للكورونا.

3 – ارتفاع اسعار ثياب الحماية الشخصية PPE s.

4 – رفع الدعم عن مواد التعقيم بعز المعركة مع كورونا وتسعيرها على سعر صرف السوق.

5 – قطع غيار الاجهزة الطبية وتصليحها تحتسب على سعر صرف السوق، اضافة الى صعوبة تأمينها من قبل التجار.

6 – عدم اخذ المؤسسات الضامنة هذا الواقع بعين الاعتبار والابقاء على تعرفاتها المبنية على اساس سعر صرف الدولار 1500 ل.ل”.

أضافت: “عليه، فإن تحميل المستشفيات وحدها وزر الواقع الصحي المتردي لا يحل المشكلة وعلى المسؤولين المعنيين التدخل لمعالجة الفوضى في السوق فالمستشفيات لا يمكنها شراء حاجاتها على سعر صرف السوق وفوترتها للمؤسسات الضامنة على سعر 1500 ل.ل.وسألت” كيف يمكن للمستشفيات الاستمرار في ظل هذه المعادلة هل من عاقل لديه الجواب؟”.

وختمت:”ان الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها ستضع المستشفيات قسرا أمام خيارين احلاهما مر: إما عدم تقديم الخدمة او تحميل الفرق للمريض وبالتالي على الجميع تحمل مسؤولياته والعمل على تدارك الوضع كون الانهيار لن يكون في مصلحة أحد”.