لبنان | وزارة الخارجية الأميركية تدين اغتيال سليم… لمحاكمة قتلته بسرعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 12:54 مساءً

في بيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية حصل “صوت بيروت انترناشونال” على نسخة منه دانت ” الولايات المتحدة اغتيال الناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان”.

واضاف البيان “ننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاكمة قتلته بسرعة”.

واشار الى انه “كرس السيد سليم حياته لإحداث تغيير إيجابي في لبنان وحارب بشجاعة من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في بلاده. إن اللجوء إلى العنف والتهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون أو قمع حرية التعبير والنشاط المدني عمل جبان وغير مقبول. ونحن نحث المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم القضاء والقادة السياسيين، على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الهمجية بدون تأخير أو استثناء.”