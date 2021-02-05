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لبنان | هيئة الاغاثة دعت اهالي شهداء انفجار المرفأ لتقديم مستنداتهم من اجل المساعدات المالية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 19 دقيقة

انفجار المرفأ

صدر عن الهيئة العليا للاغاثة تذكير للمواطنين ببيانها السابق:

“استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة ال12 منه، ستقدم الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو – مصطحبين معهم المستندات الآتية:

– صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
– إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي
– حصر إرث للمتوفي
– وثيقة وفاة
– إفادة مختار تبين اسباب الوفاة
– صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية
– افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة
– حكم وصاية في حال وجود قصر
– وكالة من الورثة لاحدهم
– جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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