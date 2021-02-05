لبنان | هيئة الاغاثة دعت اهالي شهداء انفجار المرفأ لتقديم مستنداتهم من اجل المساعدات المالية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 19 دقيقة
– صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
انفجار المرفأ
صدر عن الهيئة العليا للاغاثة تذكير للمواطنين ببيانها السابق:
“استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 2020/1 تاريخ 5/8/2020 لا سيما المادة ال12 منه، ستقدم الهيئة مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020، على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو – مصطحبين معهم المستندات الآتية:
– صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
– إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم المتوفي
– حصر إرث للمتوفي
– وثيقة وفاة
– إفادة مختار تبين اسباب الوفاة
– صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الامن الداخلي /او افادة من الشرطة العسكرية
– افادة من المستشفى تبين اسباب الوفاة
– حكم وصاية في حال وجود قصر
– وكالة من الورثة لاحدهم
– جميع هذه المستندات مصادق عليها وفقا للاصول”.