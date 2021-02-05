لبنان | أحد المتورطين الرئيسيين في أكبر عملية تهريب للمخدّرات في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 01-02-2021 وفي محلة ديرزنون – زحلة، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، كَمن عناصر مكتب مكافحة المُخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة لأحد المتورطين الرئيسيين في أكبر عملية تهريب للمخدّرات إلى خارج لبنان، – قدّرت بحوالى /25/ طنّاً من مادّة الحشيشة – والمطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات عدليّة، وتمكنوا من توقيفه، ويدعى: ط. خ. (مواليد عام 1963، لبناني).

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.