لبنان | لجنة الاقتصاد: لتشكيل حكومة تضع خطة للنهوض الاقتصادي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 11:51 صباحًا

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا، برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور المقرر النائب الدكتور علي بزي والنواب علي درويش، ألكسندر ماتوسيان، روجيه عازار، شوقي الدكاش وأمين شري.

وكان الاجتماع مخصصا للقاء رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للحديث عن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وانعكاس الإقفال على الأسواق التجارية والإنتاجية وعلى العمال والمشاكل التي يعانون منها نتيجة الانقطاع عن العمل واستفحال الأزمة المعيشية.