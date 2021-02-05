لبنان | فارس سعيد: لبنان تحت سيطرة الاحتلال الايراني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى النائب السابق فارس سعيد أن النفوذ الحقيقي في لبنان هو لحزب الله وهو عليه ان يقدم لنا اجوبة عن مقتل لقمان سليم.

وأشار إلى أن هناك اعادة ترتيب للاوراق في المنطقة.

وطالب سعيد في حديث تلفزيوني بإعادة ترسيم الحدود بين سلاح حزب الله ومصلحة اللبنانيين.

وقال: “هناك قطاع مصرفي موازٍ للقطاع المصرفي في لبنان وهو القرض الحسن”.

وأضاف: “حزب الله سبّب بعزل لبنان عن الخارج من خلال وضع إيران يدها على لبنان”.

وتابع: “الاغتيالات التي حصلت تؤكد لنا ان الازمة في لبنان اكبر من الازمة الادارية ولبنان تحت الاحتلال الايراني”.