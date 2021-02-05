لبنان | منخفض جوي ضعيف مع أمطار متفرقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 35 دقيقة

يؤثر على لبنان منخفض جوي ضعيف شمال البحر الأحمر يؤدي اليوم الى تقلبات جوية محلية مع احتمال سقوط امطار متفرقة، لينكفئ مساء مع عودة الاستقرار يوم السبت ولأيام عدة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجة

– الجو غائم مع غبار في الجو واحتمال ٤٠٪؜ تساقط امطار محلية خفيفة

– الرياح جنوبية شرقية معتدلة

– الرطوبة السطحية ساحلا٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

– الرؤية متوسطة تسوء محليا جبلاً بسبب الضباب

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: عودة الاستقرار لأيام عدة مع طقس قليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٣ درجات

الاحد : قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجات