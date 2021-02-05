لبنان | البزري: نتّجه للتصديق على لقاح سبوتنيك الروسي واعتماده

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 47 دقيقة

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضدّ كورونا عبد الرحمن البزري أنّ “الكمية التي ستُعطى في لبنان من لقاح فايزر ستكون بحسب النموذج الأميركي ومن خطّ التصنيع البلجيكي”، لافتا إلى أن “لقاح سبوتنيك الروسي قدم ملفه أمام اللجنة في لبنان والتقييم النهائي اليوم بحيث نتّجه للتصديق عليه واعتماده”.

وأكد، في حديث إذاعي، أن “لجنة اللقاح هي لجنة علمية فنية ونحن نعمل على إعطاء توصيات علمية وطبية، أمّا بالنسبة للموضوع المالي للقاح فهذه من مهام الدولة”.

وكشف: “هناك ضغط باتّجاه تمديد الإقفال وضغط بالإتّجاه المعاكس لكن رأيي يتجلّى في اعتماد الدولة للفتح المبرمج للتعويض على الناس”.