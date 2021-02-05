لبنان | قيومجيان: هذا هو “التوجه شرقاً” الذي وُعِدنا به

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 57 دقيقة

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“هذا هو “التوجه شرقاً” الذي وُعِدنا به

اغتيالات وقمع

خوف وترهيب

تسلّط الوصوليين وذميّة المستسلمين

شريعة حزب ولا دولة قانون

تخلّف يتباهى بالعزلة،

وثقافة موت تنتقم من فرح الحياة

تعميم للفقر،

وذل يدوس الكرامة

عهدٌ لك ‫لقمان سليم

لن يسري نموذجهم وسنبني لبنان الانسان الذي روته دماؤك”.