لبنان | تعذيب لقمان سليم قبل تصفيته

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 11:12 مساءً

في معلومات خاصة بـ ” صوت بيروت انترناشونال ” تعرض لقمان سليم للتعذيب قبل تصفيته، ومَن تسنّى لهم مشاهدة وجهه لاحظوا بأُم العين آثار كدمات حادة جدًا على العينين وعلى الأسنان ، وكانت الدماء تغطي الوجه، وورم العينين واضح جدًا.

وكشفت مصادر أمنية صباح اليوم عن تعرض الباحث والناشط السياسي لقمان سليم للاغتيال، بعد ساعات من اختفائه.

وعثر على جثة سليم داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، وسليم معروف بمواقفه المعارضة لسياسات حزب الله.

ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها عبر موقع “فيسبوك” بعد منتصف ليل الأربعاء، إن “لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء”.