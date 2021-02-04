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لبنان | الخارجية الفرنسية دانت جريمة قتل لقمان سليم: لتحقيق شفاف

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 7:21 مساءً

الخارجية الفرنسية

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، “قتل الناشط اللبناني لقمان سليم”، ورأت ان قتله يشكل “جريمة بشعة”، وطالبت بتحقيق شفاف. وانهالت ردود الفعل المنددة بجريمة اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولا في سيارة جنوبي البلاد، الخميس.

ويعرف عن الراحل سليم معارضته الشديدة لميليشيات حزب الله ذات النفوذ الواسع في لبنان. وكان الراحل قد كشف أكثر من مرة عن تقليه تهديدات بالقتل، وعرض بعضا منها على الملأ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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