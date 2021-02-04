لبنان | وزارة الصناعة دعت المؤسسات الراغبة في الاستثناء لتقديم معلوماتها عبر المنصة الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 5:42 مساءً

توجّهت وزارة الصناعة إلى جميع الصناعيين العاملين في لبنان الراغبين في استثناء مصانعهم من قرار الاقفال العام، بضرورة تقديم معلومات كافية عبر المنصّة الخاصّة الموضوعة لهذا الغرض في رئاسة الحكومة، تتضمّن أسماء العمّال في كلّ مصنع وأعدادهم ورقم الترخيص الصناعي للمصنع ورقم الشهادة الصناعية المعطاة لمدة سنة أو ستة أشهر على الأقل خلال عامي 2020 و2021، كما التزامهم بالاجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” وفق الآلية الموضوعة من الوزارة بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.