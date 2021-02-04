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لبنان | وهبه تمنى على سفير روسيا توفير 200 ألف جرعة للتلقيح كهبة للدولة اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 05:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

شربل وهبه والسفير الروسي

اتصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، في إطار الحركة الديبلوماسية التي تقوم بها الوزارة في مواجهة وباء ، بسفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف، وتمنى عليه نقل رسالة الى حكومة بلاده للنظر بإمكانية توفير 200 ألف جرعة لتلقيح 100 ألف شخص كهبة للدولة اللبنانية في بادرة تعبر عن عمق الصداقة التاريخية بين روسيا ولبنان.

من جهة ثانية، استقبل الوزير وهبه ظهر اليوم سفير الصين وانغ كيجيان في لبنان. وتم البحث في أمور ثنائية تهم البلدين، سيما الدعم المتبادل في الأمم المتحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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