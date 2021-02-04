لبنان | تعميم صورة قاصر خرجت من بيت ذويها أمس ولم تعد!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 05:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فرح محمود حصيرة (مواليد عام 2006، سورية)، الّتي غادرت بتاريخ 03/2/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة المنية ولم تعُد لغاية تاريخه.

وتمنت المديرية من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 462094/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.