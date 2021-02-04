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لبنان | أيهما حصد أكثر من أرواح اللبنانيين.. كورونا أم الحرب الأهلية؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لبنان

كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شارل عربيد، أنّ المعدّل اليومي لوفيات “كورونا” في لبنان تجاوز معدّل ضحايا الحرب الأهلية.

وكتب عربيد عبر حسابه على “تويتر”:

“وفيات “كورونا” اليومية فاقت معدل شهداء الحرب الأهلية. سياسة “Stop&Go” لم تنفع. القرارات غير التشاركية لم تنجح. الخروج الآمن يتطلب فتحاً قطاعياً تدريجياً (كالصناعة)، وحماية المسنين من الاختلاط، ورفض الناس الاختلاط بالمخالفين. سيكون لنا موقف اليوم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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