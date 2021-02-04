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لبنان | بهاء الحريري يدين اغتيال سليم: مثل هذه الأعمال تهدف إلى تخويف ملايين اللبنانيين

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 2:00 مساءً

الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

دان الشيخ بهاء الحريري اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم وتقدم من أسرته بأحر التعازي.

وقال في بيان” من الواضح أن مثل هذه الأعمال تهدف إلى تخويف ملايين اللبنانيين الذين يدعون إلى مستقبل أفضل للبنان، وهذا يسلط الضوء على الشجاعة اليومية التي أظهرها الشهيد سليم وكل الوطنيين من رجال ونساء الذين شاركوه في قضيته”.

واضاف بهاء الحريري “ان لعائلة كل شهيد حق المحاسبة في وجه هذه الجرائم الشنيعة. وأدعو الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة المؤسفة”.

بيان

بيان

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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