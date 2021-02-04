لبنان | لقاء سيدة الجبل وعدد من الفعاليات: حزب الله المتهم الاساس في جريمة اغتيال سليم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن لقاء سيدة الجبل بالاشتراك مع عدد من الفعاليات، ان “اغتيال لقمان سليم دلالة على افلاس الميليشيات التي لا تجد سوى الارهاب والعنف لترهيب اللبنانيين الذي يطالبون برفع الوصاية الايرانية والحفاظ على الحريات”.

وأضاف بيان الاجتماع: “الاغتيال حصل في منطقة نفوذ حزب الله وبالتالي هو المتهم الاساس، فإما ان يخبر كيف حصلت الجريمة أو فليتحمل المسؤولية المباشرة”.

وشدد البيان على ان “هذه الجريمة لن تنال من عزيمة اللبنانيين وحزب الله هو المسؤول الأساسي لكشف الحقيقة”.