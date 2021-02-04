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لبنان | جواد نصر الله تعليقاً على اغتيال لقمان سليم: بلا أسف

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 11:45 صباحًا

جواد نصر الله

جواد نصر الله

بعدما انتشر خبر اغتيال الناشط المعارض لـ”حزب الله” لقمان سليم بإطلاق الرصاص على رأسه داخل سيارة في الزهراني، غرّد جواد نصرالله كاتبا، “خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب”، وأضاف في وسم: “بلا أسف”.

تغريدة

تغريدة

وبعد تداول التغريدة على أنها تعليقًا على مقتل سليم، رد جواد نصرالله على احدى التعليقات كاتبًا: “كتبتها قبل ما اصلا شوف الخبر”.

وفي تغريدة أخرى كتب: “مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي شه”.

ولاحقاً، مسح نصرالله تغريدته، وقال، “مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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