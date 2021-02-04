لبنان | عقب اختفائه.. العثور على الناشط المعارض لـ”حزب الله” لقمان سليم مقتولاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 9:50 صباحًا

كشفت مصادر أمنية أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عثر عليه مقتولا برصاصتين في الرأس، الخميس، بعد ساعات من اختفائه.

وبحسب المعلومات عثر على جثة سليم داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، وسليم معروف بمواقفه المعارضة لسياسات حزب الله اللبناني.

واستفاق اللبنانيون اليوم على خبر اختفاء سليم، بعدما فُقد الاتصال به منذ الثامنة من مساء أمس حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية.

وتمكنت العائلة عبر أحد التطبيقات من إيجاد هاتف سليم من دون العثور عليه أو على سيارته، وهي على الأثر تواصلت مع المستشفيات والمخافر من دون التوصل لنتيجة، لتطلق بعدها نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا، في وقت رجح أصدقاؤه وقوع عملية خطف.