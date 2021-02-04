لبنان | قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله جنوب سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 12:00 صباحًا

أعلن إعلام النظام السوري عن هجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى تصدي المضادات الجوية لهجوم إسرائيلي جنوب البلاد.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المنطقة الجنوبية وريف دمشق الجنوبي ومحيط مطار دمشق ومواقع لميليشيا حزب الله في القنيطرة.

وأشار المرصد إلى تواجد كثيف لميليشيات إيران في المنطقة التي استهدفتها إسرائيل في القنيطرة.

واستهدفت غارة إسرائيلية الفوج 165 التابع للفرقة الأولى غرب دمشق، كما وأُطلقت صافرات الإنذار في البحوث العلمية ببلدة الهامة في محيط دمشق.