لبنان | صدور العدد 89 من مجلة الامن العام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

صدر العدد التاسع والثمانون، شباط 2021، من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

– ملف العدد عن وباء كورونا بعنوان “الصحة التزام”، يتضمن تقارير حول: استيراد اللقاحات وخطة التوزيع، مصاعب المستشفيات الخاصة، صرخة نقيبة الممرضات والممرضين، الدواء واستيراده، مناعة المواطنين وتفعيل نظام جهاز المناعة في الجسم.

– في العدد تحقيقات عن الفقر في لبنان ارقاما واسبابا وحلولا، هل المناخات الداخلية متوافرة لتعديل الدستور، قانون الشراء العام، الى مقابلة مع سفير المانيا في لبنان يدعو الى استعجال اجراء الاصلاحات بلا ابطاء، ناهيك بتقارير عن ملاقاة لبنان الادارة الاميركية الجديدة، ومسار مفاوضات الترسيم مع اسرائيل، والقمة الخليجية في “علا” بعد مصالحة مجلس التعاون مع قطر.

– في العدد تحقيق عن توقيع اتفاق تعاون صحي بين منظمة فرسان مالطا والامن العام، وعن دورة مشتركة بين الامن العام واليونفيل حول صنع القرار العسكري.

– يتناول العدد العلاقات الاجتماعية في زمن الكورونا، ورحيل الموسيقار الياس الرحباني، الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الاقتصاد، التغذية، التربية والبيئة، الرياضة والتسلية.