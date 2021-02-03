لبنان | أبيض: اللقاح سيكون أكثر أمانا من الإصابة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ الدكتور ​فراس أبيض​ الى أنه “يجب أن يكون هناك مناعة مجتمعية بنسبة 80 بالمئة، إن كان من ناحية من شفي من ​كورونا​ أو من خلال أخذ اللقاح”.

وأشار أبيض في تصريح تلفزيوني، الى أننا في ​لبنان​ ليس أول من يأخذ اللقاح بل تمت تجارب عالمية عليها، ولم تظهر آثارا جانبية”، ولفت الى أن “أكثر من 1 بالمئة من المصابين بكورونا يتوفون في لبنان، وبين الإصابة بكورونا والحصول على مناعة والحصول على لقاح للحصول على مناعة، اللقاح سيكون أكثر أمانا بكثير من الإصابة”.

ولفت الى أنه “علينا أن نأخذ أي لقاح متاح، وأنا سآخذ أو لقاح يصل الى لبنان بغض النظر عن إسمه أو نوعه”، معتبرا أنه “على الطبيب المعالج شرح الحسنات والسيئات للمريض، وتخييره، فهل التفضيل سيكون بالمخاطرة عبر الإصابة بالفيروس أو بأخذ اللقاح؟”.

وشدد على أنه “على من يعاني من عوارض جانبية ونقص بالمناعة، مراجعة طبيبهم الإختصاصي قبل أخذ اللقاح”.