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لبنان | عشرينية غادرت منزلها ولم تعُد في طرابلس

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 07:12 مساءً - منذ 51 دقيقة

طرابلس- ارشيف

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: هناء جمال صرموط (مواليد عام 1998، لبنانية) الّتي غادرت بتاريخ 31/1/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة أبي سمراء-طرابلس ولم تعُد لغاية تاريخه”.

وتضيف، “يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 434834/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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MO Nasa

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