لبنان | نقباء المهن الحرة طالبوا باستثنائهم من الإعلام 114 خلال لقاء وزني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:10 مساءً - منذ ساعتين

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفدا من نقباء المهن الحرة ممثلا بنقيب الأطباء شرف أبو شرف، ونقيب المهندسين جاد تابت، ونقيب المحامين ملحم خلف، ونقيب أطباء الأسنان روجيه ربيز، ونقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط ونقيب الصيادلة غسان الأمين.

وأفاد بيان المكتب الاعلامي في الوزراة انه تم في خلال الاجتماع مناقشة موضوع اعتراض أصحاب المهن الحرة على الإعلام رقم 114 الذي أصدرته وزارة المالية في شأن إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية. وطالب النقباء باستثنائهم من هذا الإعلام استنادا إلى المادة 17 من قانون حماية المستهلك.

وأبدى الوزير وزني تفهمه لمطالب النقباء وأكد التزامه بالقانون لاسيما المادة 17 من قانون حماية المستهلك التي تستثني المهن الحرة.

وطالب النقباء باستثناء حسابات نقابات المهن الحرة وصناديق التعاضد والتقاعد وصناديق التعويضات والتقاعد من ضريبة التضامن الوطني وأكد الوزير وزني على موافقته لطلبهم.