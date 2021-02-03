لبنان | اللواء ابراهيم بحث في الاوضاع مع سفيرة فرنسا ومنسقة الامم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباح اليوم في مكتبه، السفيرة الفرنسية في لبنان Anne Grillo، حيث تم البحث في تطورات الوضع اللبناني على الصعيدين السياسي والأمني.

كما التقى المدير العام، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وبحث معها في الأوضاع العامة في لبنان، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية.