لبنان | يمين بحثت مع المنظمة الدولية للهجرة مسألة تلقيح العمال الأجانب ضد “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

اجتمعت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين في مكتبها في الوزارة، مع فريق من المنظمة الدولية للهجرة “IOM” برئاسة مدير المكتب في لبنان فوزي الزيود، وتم البحث في مسألة تلقيح العمال الاجانب في لبنان في اطار العمل على تحقيق المناعة الوطنية في مواجهة فيروس “كورونا”، خصوصا وان هناك شريحة واسعة من العمال الاجانب ينتشرون على الاراضي اللبنانية.

وشددت الوزيرة يمين في اللقاء على اهمية استكمال العودة الطوعية للعمال المهاجرين في ظل الازمة الاقتصادية والصحية في لبنان.

بدوره أشار الزيود الى أن “البحث خصص في دراسة آلية واستكشاف مساهمات المنظمة في دعم جهود حملة التلقيح ضد فيروس كورونا للعمال الاجانب الموجودين في لبنان. كما تم استعراض برامج المنظمة الخاصة بجمع البيانات الخاصة بالعمال الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانية وخصوصا البرامج الطبية والانسانية التي تقدمها المنظمة لهؤلاء العمال في ضوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، ومساهمة المنظمة في تنفيذ البرامج الخاصة بالعودة الطوعية للعمال الاجانب الذين انقطعت بهم السبل في لبنان”.

وقال: “كذلك بحثنا في امكان توقيع مذكرة تعاون تقني بين الوزارة والمنظمة في مختلف مجالات العمل، وقد ثمنا باسم المنظمة جهود معالي وزيرة العمل وفريقها في الوزارة في تنفيذ برامج الحماية الخاصة بالعمال الاجانب في هذه الظروف الصعبة وانجازاتها المتميزة في هذا المجال”.