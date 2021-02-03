لبنان | حسن بحث مع سفير الهند في حجز كميات إضافية من اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن سفير الهند في لبنان سهيل أجاز خان، وتناول البحث التنسيق لحجز كميات إضافية من اللقاحات من خلال شركات القطاع الخاص التي تنوي استيراد لقاحات ذات جودة عالية مصنعة في الهند.

وكانت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها الوزير حسن لدرس تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص قد تلقت مقترحين لاستقدام لقاحين هنديين، وستبت اللجنة بالطلبين في وقت قريب في ضوء ما تلقته من أبحاث وإفادات وإحصاءات ذات صلة.