لبنان | بعد العثور عليها مقتولة و”مدفونة” في بستان… المعلومات كشفت هويّة القاتل وأوقفته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2021 10:28 صباحًا

صدر عن المديرية العـامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

ليل تاريخ 2021-1-21، عُثِرَ على جثة المُواطِنة (أ. د.، مواليد عام 1969) مُصابة بعدّة طَعَنَات بأداة حادّة وآثار ضرب على الرّأس، ومُغَطّاة بأغصان أشجار وإطارات سيّارات قديمة العهد، وذلك في بُستانٍ على مَقرُبة من منزلها في بلدة خريبة الجندي-عكّار. نتيجة التحرّيات والاستقصاءات ومُقاطعة المعلومات، التي قامت بها شُعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن أنّ القاتل قام بسرقة خاتم من الذّهب كان في يدها. وقد تمكّنت هذه الشُّعبة من تحديد هويّة المُشتبه به، ويدعى: – م. م. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري، وهو ابن شقيقة زوج المغدورة) بالتّاريخ ذاته، وفي أقلّ من ستّ ساعات، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفه. بالتّحقيق معه، وبعد مُواجهته بالأدلة التي تُثبت تورّطه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أثناء قيامه ببعض الأعمال الزراعيّة، برفقة زوجة خاله (المغدورة)، حاول التحرّش بها لكنها صدّته، عندها أقدم على قتلها والاعتداء جنسيّاً عليها بعد وفاتها، ومن ثمّ سرق خاتم ذهبي من يدها وهاتفها الخليويّ، تم ضبط الخاتم في منزله، بينما باع الهاتف لقاء مبلغ /300/ ألف ليرة لبنانيّة. أُجري المُقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القَضاء.