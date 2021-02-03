لبنان | ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 08:44 صباحاً - منذ 7 دقائق

سجّل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا هذا الصباح:

ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان ستمئة ليرة لتبلغ أعلى سعر منذ سنتين وصل الى حدّ ثلاثين ألف ومئة ليرة.

أما سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان فارتفع خمسمئة ليرة، والديزل أويل مئتين ليرة فيما بلغ سعر قارورة الغاز هذا الصباح 24300 ليرة بزيادة بلغت ثلاثمئة ليرة لبنانية.