لبنان | اكتشاف وجود آثار للمتحور البريطاني لفيروس كورونا لمصابين في بلدة لبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات ان مختبر الجامعة اليسوعية قام بدراسة تهدف الى تبيان نوعية الفيروس المنتشر في لبنان.

وبعد أن شملت الدراسة مجموعتين منفصلتين زمنيا من العينات المأخوذة من أبناء القبيات، تبين وجود آثار للمتحور البريطاني لفيروس كورونا وهو يتميز بقدرة كبيرة على الإنتشار في البيئة المحيطة بالمصاب وهذا ما يفسر عدد الإصابات الكبير في العائلة الواحدة والمخالطين.

وأشارت الخلية في البيان الى أنه “من ناحية ثانية، ومن خلال المتابعة الدقيقة للخلية لجميع المخالطين من الدرجة الأولى، تبين للفريق الطبي أنه في كثير من الحالات بدأت العوارض في الظهور في اليوم التاسع وحتى العاشر من تاريخ التخالط”.