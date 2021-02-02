لبنان | عقيص: إضافة تل شيحا الى قائمة المراكز المعتمدة للتلقيح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 10 دقائق

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى أنه “بعد الاعلان عن الخطة الوطنية للتلقيح، رفعنا زملائي سيزار المعلوف، ميشال ضاهر وانا ، كتاباً الى وزير الصحة يرمي الى اضافة مستشفى تل شيحا الى قائمة المراكز المعتمدة للتلقيح في قضاء زحلة، والتي اقتصرت على مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، حرصاً منّا على سرعة اجراء التلقيح وعلى اهمية وجود مركز ثانٍ في منطقة يزيد عدد سكانها عن الخمسمئة الف نسمة”.

وأضاف، عبر “فيسبوك”، “استجاب الوزير مشكوراً الى الطلب واضاف مستشفى تل شيحا على قائمة المراكز المعتمدة، وسيتمّ اعلان ذلك والمباشرة بتجهيز المستشفى على هذا الأساس”.