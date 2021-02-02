لبنان | السفير الروسي زار العميد موسى كرنيب لتهنئته بترؤس “أمن السفارات”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

زار سفير روسيا الاتحادية في بيروت ألكسندر روداكوف، يرافقه الملحق العسكري في السفارة العقيد ألكسندر ميلافيدوف ونائبه العقيد ديمتري ليبيديف، رئيس جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب لتهنئته بمهمته الجديدة على رأس الجهاز، وشكر قوى الأمن على الإجراءات والجهود التي يقوم بها الجهاز في حماية السفارات والمؤسسات الرسمية.

وبحث الجانبان شؤونا ذات اهتمام مشترك وأفق التعاون المستقبلي بين السفارة الروسية وقوى الأمن الداخلي.