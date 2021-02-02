لبنان | سلسلة مداهمات في طرابلس على خلفية الأحداث الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 9:14 مساءً

بدأت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، منذ مساء البارحة بتنفيذ سلسلة عمليات دهم في طرابلس وضواحيها حيث نفذت مساء امس 4 مداهمات في ابي سمراء وتمكنت من توقيف شخصين لارتباطهما بالموقوف “ا.ق.” والمتهم بالقاء القنبلة على مكتب شعبة المعلومات واصابة عدد من الضباط والعناصر.

هذا وقد تابعت شعبة المعلومات توقيفاتها في طرابلس منذ صباح اليوم حيث نفذت عدة مداهمات لتوقيف اشخاص شاركوا بأعمال الشغب في طرابلس خلال الايام السابقة.

فيما قامت مخابرات الجيش اللبناني، بتوقيف حوالي 30 شخصاً خلال 3 أيام الماضية، لارتباطهم بحرق بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية والقاء العبوات الحارقة على سرايا طرابلس وعناصر الجيش وقوى الامن، بالاضافة لاعتراض اليات الاطفاء ما ادى لتأخر اطفاء حريق البلدية. في حين تم الافراج عن 10 من الموقوفين لدى مخابرات الجيش بعد عدم ثبوت تورطهم بما سبق.

أفادت معلومات نقلتها الـ(LBCI) عن مصادر أن “الجيش أحال 4 متهمين بالشغب الى ​القضاء​ والقوة الضاربة في المعلومات تنفذ مداهماتٍ تخللتها توقيفات”.

وأوضحت المصادر عن أن “التحقيق جار مع 3 تابعين لأحزاب سياسية فاعلة، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول للخلاصات حول مصادر المال الذي دفع بأحداث طرابلس”، وشددت على أن المحققين “لن يرضخوا لضغوط الشارع المطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وستستمر لكشف كل التفاصيل”.