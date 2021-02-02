لبنان | بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة لبيعها بأسعار مرتفعة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 7:24 مساءً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ اليوم 2-2-2021، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات، قامت قوة من فصيلة الاوزاعي بالتنسيق مع بلدية الغبيري، بمداهمة /3/ مستودعات في محلة الاوزاعي، عائدة للمدعو:

– ح. م. (مواليد عام 1940، لبناني)

تبين تخزين كميات كبيرة من الاصناف المدعومة جرى تفريغها واعادة تعبئتها بأكياس من النايلون الشفاف، ليصار الى بيعها بسعر اعلى من السعر المدعوم، كما ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية.

جرى ختم المستودعات بالشمع الاحمر، وتلف المواد منتهية الصلاحية بحضور مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة، بناء على إشارة القضاء المختص. التحقيق جار.”