لبنان | أرسلان من بكركي: بحثنا في تشكيل الحكومة وكيفية الخروج بحلول جدية للمآزق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 7:08 مساءً

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، وتم عرض الأوضاع الراهنة.

وبعد اللقاء، قال أرسلان: “لا بد دائما، وخصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر فيها البلد، أن نزور هذا الصرح الوطني اللبناني العريق المتمثل بشخصية مميزة، شخصية صاحب النيافة الكاردينال الراعي، لنتباحث في كل الأمور والمآزق التي يعاني منها البلد والبحث عن سبل للخروج منها، لأن الكل يدفع ثمن هذه المآزق بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا الشعب اللبناني الذي ضحى بمدخراته، حيث يتم التعاطي بخفة وعدم مسؤولية في هذا الموضوع وعلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بحياة الناس، في ظل ظروف صحية صعبة وخطيرة تهدد لبنان بشكل كبير”.

أضاف: “كل هذه الأمور طرحت مع صاحب الغبطة بجدية كاملة، وكان من ضمنها طبعا موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية والتدقيق الجنائي وكيفية الخروج بحلول جدية للمآزق التي نتعرض لها في البلد على المستويات كافة”.