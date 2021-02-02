لبنان | حسن: لتحقيق أعلى نسبة تحصين في أقصر فترة زمنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

الاجتماع الأول للجنة تسجيل اللقاحات المقدمة من القطاع الخاص

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الاجتماع الأول للجنة العلمية الفنية التي شكلها للبحث في السماح بإعطاء إذن طارئ لاستعمال لقاحات COVID-19، التي تتمتع بجودة وفعالية عالية وتستوفي شروط مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.

وحضر الإجتماع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وممثلون عن نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وتم درس ستة طلبات مقدمة لاستقدام لقاحات روسية وصينية وهندية والملفات العلمية العائدة لها، على أن يعقد اجتماع ثان يوم الجمعة المقبل بعد أن ترفع التقارير الخاصة بكل لقاح ليبنى على الشيء مقتضاه.

وأكد الوزير حسن أن “استراتيجية وزارة الصحة العامة تقضي بتسهيل وتسريع تسجيل اللقاحات المستوفية للشروط لتشجيع القطاع الخاص على الإستيراد وتنسيق المبادرات الفردية والمؤسساتية في هذا الإطار لتحقيق أعلى نسبة تمنيع (تحصين) في أقصر فترة زمنية ممكنة”.