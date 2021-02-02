لبنان | اقفال مستودع في الاوزاعي بالشمع الأحمر… هذا ما تم ضبطه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 37 دقيقة

ضبطت بلدية الغبيري سلع مواد غذائية مدعومة في أحد المستودعات ضمن منطقة الاوزاعي حيث يتم تفريغها بأكياس غير ملصق عليها شعار الدعم، وبعد ذلك يتم عرضها وبيعها بأسعار غير مدعومة ضمن السوبرماركت التابع لهذا المستودع، بالإضافة الى تكديس العديد من المواد الغذائية المدعومة وعدم عرضها في السوبرماركت مع مواد منتهية الصلاحية تم تلفها مباشرة.

وقد تم التواصل مع القوى الأمنية التي حضرت وأقفلت المستودع بالشمع الاحمر.