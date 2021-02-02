لبنان | توقيف مطلوبَين حاول احدهما سابقا تهريب الكبتاغون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها، والمطلوبين للقضاء.

بتاريخ 27-1-2021 وفي محلة تربل – زحلة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، كَمنت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية لأحد المطلوبين للقضاء وألقت القبض عليه، بعد تواريه عن الانظار، لإقدامه سابقاً على محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون الى إحدى الدول العربية بطريقة احترافية داخل طاولة خشبية، ويُدعى:

و. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)

تبين أنه يوجد بحقه /6/ مذكرات عدلية بجرائم: مخدّرات، سرقة وإطلاق نار.

كما أوقفت برفقته المدعو:

ف. ع. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرم احتيال.

أودعا مفرزة زحلة القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.