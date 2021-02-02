لبنان | بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث رماداً ساخناً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤول إندونيسي، الثلاثاء، إن بركان سيميرو في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا نفث رمادا ساخنا ومواد أخرى لمسافة كيلومترين.

وذكر واوان هادي سيويو المسؤول بوكالة الحماية المدنية المحلية أنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وأضاف” البركان كان يمطر رمادا”.

وكان سيميرو قد ثار عدة مرات منذ كانون أول/ديسمبر الماضي، عندما فر المئات من منازلهم لأماكن أكثر أمنا.

ويذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، التي تعرف بالنشاط الزلزالي، ويوجد لديها 128 بركانا نشطا.