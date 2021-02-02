لبنان | ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

يشهد طقس لبنان استقراراً جوياً اليوم وغداً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس شبه ربيعي. ومن المتوقع أن يعبر منخفض جوي فوق شمال مصر والبحر الاحمر، وسيؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة يومي الخميس والجمعة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٤ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجة

٢- الجو مشمس

٣- الرياح جنوبية شرقية معتدلة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاربعاء: استقرار جوي والأجواء تكون غائمة اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة فيما يتشكل الضباب مساء على الجبال فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٦ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٤ درجات. الرياح شرقية ضعيفة ليلاً وغربية نهاراً.

الخميس: يتحول الطقس الى غير مستقر خاصة في فترات بعد الظهر مع تساقط الامطار الرعدية المتفرقة التي تشتد احيانا مع تشكل الضباب على الجبال فيما تتساقط الثلوج على ٢١٠٠م وتنخفض درجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١١و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٥ و ١٤ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٢ درجات. الرياح شرقية نشطة.