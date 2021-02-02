لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري : 3 وفيات بكورونا و52 حالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 حيث يبيّن بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في البيان:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 566 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 108.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 913 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52.

– حالات وفاة: 3.