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لبنان | جيري ماهر يحسم الجدل حول استمرارية التعاون مع الـ LBCI

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

جيري ماهر

كتب المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “إلى من يهمه الأمر.. التعاون مع LBCI مستمر، إستمروا بمتابعة برامجنا عبر شاشتها ومنصتنا الإلكترونية وصفحة بيروت سيتي.
إقتضى التوضيح”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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