لبنان | جيري ماهر يحسم الجدل حول استمرارية التعاون مع الـ LBCI

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
كتب المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “إلى من يهمه الأمر.. التعاون مع LBCI مستمر، إستمروا بمتابعة برامجنا عبر شاشتها ومنصتنا الإلكترونية وصفحة بيروت سيتي.
جيري ماهر
كتب المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “إلى من يهمه الأمر.. التعاون مع LBCI مستمر، إستمروا بمتابعة برامجنا عبر شاشتها ومنصتنا الإلكترونية وصفحة بيروت سيتي.
إقتضى التوضيح”.