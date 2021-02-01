اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ميقاتي: لاستثناء الباعة المتجولين من الحظر المفروض

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

نجيب ميقاتي

جدد الرئيس نجيب ميقاتي مناشدته السلطات المختصة باستثناء الباعة المتجولين من الحظر المفروض لمواجهة جائحة ، كون طبيعة عملهم في الهواء الطلق توفر شروط الحماية من انتشار الوباء، ولكون هذه المهنة تشكل قوتهم اليومي، خصوصا في هذه الظروف الصعبة”.

وقال: “بما ان وزارة الصحة باشرت بتطبيق بعض الاستثناءات بما يوفر المواءمة بين الوقاية وتسيير شؤون الناس، فيجب الاخذ بعين الاعتبار حاجة الفئات الاكثر حاجة في المجتمع”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا