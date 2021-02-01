لبنان | ميقاتي: لاستثناء الباعة المتجولين من الحظر المفروض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

جدد الرئيس نجيب ميقاتي مناشدته السلطات المختصة باستثناء الباعة المتجولين من الحظر المفروض لمواجهة جائحة كورونا، كون طبيعة عملهم في الهواء الطلق توفر شروط الحماية من انتشار الوباء، ولكون هذه المهنة تشكل قوتهم اليومي، خصوصا في هذه الظروف الصعبة”.

وقال: “بما ان وزارة الصحة باشرت بتطبيق بعض الاستثناءات بما يوفر المواءمة بين الوقاية وتسيير شؤون الناس، فيجب الاخذ بعين الاعتبار حاجة الفئات الاكثر حاجة في المجتمع”.