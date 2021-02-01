لبنان | وقفات احتجاجية وقطع طرقات تضامناً مع طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 6:58 مساءً

نفذ محتجون في ساحة العلم في صور وقفة احتجاجية واعتصاما تضامنا مع طرابلس، ورفعوا لافتات تندد بالحرمان وشعارات مطلبية ومعيشية دعت الى “تأمين الحاجات الاساسية للمواطن في ظل الحجر المنزلي”، وطالبت ب”تجهيز مستشفيات صور الحكومية والخاصة وبأجهزة ال pcr لمواجهة كورونا”. وواكب الاعتصام تدابير أمنية مشددة للجيش والقوى الامنية التي ضربت طوقا في محيط الساحة تحسبا لأي أعمال شغب.

في غضون ذلك قطع عدد من المحتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الطرق المؤدية الى ساحة النور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.

توازيا مع ذلك تم قطع السير على بولفار طرابلس بالقرب من تقاطع المئتين بالاتجاهين.

وقام عدد من المحتجين قطعوا الطريق التي تربط ساحة التل بساحة عبد الحميد كرامي وسط انتشار كثيف للقوى الامنية والجيش اللبناني.

فيما نفذ حراك صيدا وقفة احتجاجية رفضاً للإعتقالات التعسفية بحق الناشطين في المناطق ولرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية.